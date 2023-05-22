John Craxton: Hayatın Lütufları filmi Meşher'de izleyiciyle buluşacak
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Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton'ın yaşamını ve eserlerini tanıtan 'John Craxton: Işığın Peşinde' sergisi kapsamında 'John Craxton: Hayatın Lütufları' filmi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Film, 25 Mayıs'ta Meşher'de gösterilecek.
Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton'ın yaşamını ve eserlerini tanıtan "John Craxton: Işığın Peşinde" sergisi kapsamında "John Craxton: Hayatın Lütufları" filmi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
"John Craxton: A Life of Gifts" filmi, 25 Mayıs'ta Meşher'de gösterilecek. Film, Ian Collins'in aynı isimli kitabından ilhamla Craxton'ın sanatına ve hayat dolu karakterine odaklanıyor.
Craxton'un biyografisinin yazarı ve arkadaşı Collins'in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 23 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.
Filmi izlemek için"www.mesher.org" adresinden kayıt olunması gerekiyor.