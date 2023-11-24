Jason Statham ve Jeremy Irons'ın başrollerini paylaştığı 'The Beekeeper' filmi, 12 Ocak'ta vizyona girecek. Film, tüm dünya ile aynı anda Türkiye'deki sinemalarda yayınlanacak. Arıcı kostümü giyerek, arılarla bir araya gelen Statham, arılarla çekim sırasında dublör kullanmadı. David Ayer'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Jason Statham ve Jeremy Irons'ın başrolünde olduğu 'The Beekeeper' filmi vizyona giriyor

Jason Statham ve Jeremy Irons'ın başrollerini paylaştığı "The Beekeeper" filmi, 12 Ocak'ta vizyona girecek.

Filmartı Filmden yapılan açıklamaya göre film, tüm dünya ile aynı anda Türkiye'deki sinemalarda yayınlanacak.

Arıcı kostümü giyerek, arılarla bir araya gelen Statham, arılarla çekim sırasında dublör kullanmadı. Sanatçı çekimler öncesi, kovanın nasıl açılacağını ve arılarla nasıl çalışılacağını da öğrendi.

"Suicide Squad" ve "Fury" filmlerine imza atan David Ayer'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, gerilim ve aksiyon türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı olan filmin konusu özetle şöyle:

"Eski bir ajan olan Adam Clay, değer verdiği insanların bir dolandırıcılık planına kurban gitmesi üzerine intikam almaya karar verir. Dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenen Clay, bu işin kökünü kazımadan asla durmayacaktır. Fakat dolandırıcıların bilmediği şey, Adam Clay'in eski bir 'Beekeeper' ajanı olduğu ve amacına ulaşana kadar kimsenin onu durduramayacağıdır."