Japonya'nın Yokohama kentindeki Çin mahallesinde Geleneksel Çin Gösterileri
Japonya'nın Yokohama kentinde bulunan Çin mahallesinde, süslemelerle renklendirilen geleneksel Çin gösterileri düzenlendi. Turistlerin ilgi gösterdiği etkinlikte Çin kültürüne ait geleneksel unsurlar yer aldı.
Japonya'nın Yokohama kentindeki Çin mahallesinde ejderha dansı gösterisi izleyen turistler, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
YOKOHAMA, 2 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın Yokohama kentinde bulunan Çin mahallesinde, süslemelerle renklendirilen geleneksel Çin gösterileri düzenlendi. Turistlerin ilgi gösterdiği etkinlikte Çin kültürüne ait geleneksel unsurlar yer aldı.
Japonya'nın Yokohama kentindeki Çin mahallesinde sergilenen aslan dansı gösterisi, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Japonya'nın Yokohama kentindeki Çin mahallesinde aslan dansı gösterisini izleyen turistler, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Japonya'nın Yokohama kentindeki Çin mahallesinde ejderha dansı gösterisi izleyen turistler, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Japonya'nın Yokohama kentindeki Çin mahallesinde sergilenen ejderha dansı gösterisi, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Japonya'nın Yokohama kentindeki Çin mahallesini ziyaret eden turistler, 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)