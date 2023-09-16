Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ertuğrul Fırkateyni'ni konu alan filmi gösterime sundu

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Ankara Japon Filmleri Günü etkinliğinde, Türkiye ile Japonya ilişkilerinin miladı kabul edilen 'Ertuğrul Fırkateyni'ni konu alan 'Ertuğrul 1890' filmi gösterime sunuldu. Etkinliğe Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve birçok davetli katıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen Ankara Japon Filmleri Günü etkinliğinde, Türkiye ile Japonya ilişkilerinin miladı kabul edilen "Ertuğrul Fırkateyni"ni konu alan "Ertuğrul 1890" filmi gösterime sunuldu.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen Japon filmlerinin tanıtıldığı etkinliğe Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve birçok davetli katıldı.

Katsumata, 16 Eylül'ün, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin ülkenin Wakayama vilayeti, Kuşimoto açıklarında battığı" ve "Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun başlangıcı olarak kabul edilen" gün olduğunu belirterek bu olayı konu alan Japonya-Türkiye ortak yapımı "Ertuğrul 1890" ile ilgili bilgiler paylaştı.

Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin gelecek yıl 100'üncü yılına gireceğini anımsatan Büyükelçi Katsumata, "sinema filmleri aracılığıyla iki ülke ve halkı arasındaki uzun ve derin dostluk bağlarını" hatırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti

Katsumata, gösterime katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Çankaya Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Büyükelçinin konuşmasının ardından "Ertuğrul 1890" filminin gösterimi yapıldı.

Gösterime sunulan "Ertuğrul 1890" filmi, 16 Eylül 1890'de kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nin hikayesini anlatıyor.

Film ayrıca Irak Savaşı sırasında İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan ve Türkiye'nin gönderdiği uçakla kurtarılan 215 Japon vatandaşının yaşadıklarını da içeriyor.

Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni

Japonya Prensi Komatsu'nun ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından Ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık Temmuz 1889'da Japonya'ya gönderilen Ertuğrul, ertesi yıl dönüş yolunda tayfuna yakalandı.

Türkiye ile Japonya ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, 16 Eylül 1890 akşamı Kuşimoto açıklarında kayalıklara çarparak batması sonucu sadece 69 denizci kurtulurken 500'den fazla Osmanlı levendi hayatını kaybetti.