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Japonya'da 2023'ün Kanji'si 'kaeru' olarak seçildi

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Japonya'da, 2023 yılının sosyal ruh halini yansıtan yazı karakteri (Kanji) olarak, iklim hareketleri ile yükselen fiyatları temsilen 'değişim' anlamındaki 'kaeru' seçildi.

Japonya'da, 2023 yılının sosyal ruh halini yansıtan yazı karakteri (Kanji) olarak, iklim hareketleri ile yükselen fiyatları temsilen "değişim" anlamındaki "kaeru" seçildi.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da geleneksel olarak her aralık ayında "ülke geneli yılın sosyal ruh halini ve modunu" tarif eden popüler Çin yazısı "Kanji" karakteri seçiliyor.

Teikoku Databank kuruluşu, 1000'e yakın küçük ve orta ölçekli firmayı kapsayan araştırmasında, binlerce karakterli Kanji alfabesinden seçilen "yılın karakterini" açıkladı.

Araştırmada, en yüksek oyla, "değişim, dönüşüm" anlamlarındaki "kaeru" karakteri "2023'ün Kanji'si" seçildi.

Bu tercihte, 2023 boyunca ülke içi değişken iklim hareketleri, Japon yeninin değer kayıpları, Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizler sonucu yükselen yakıt fiyatları etkili oldu.

Araştırmada, "Aşırı hava koşulları, artan fiyatlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki kriz dahil yaşanan anormallikler, yıl boyunca başa çıkılan zorluklar oldu." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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