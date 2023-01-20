Japonya'da 101 yaşındaki "Shukan Asahi" dergisi yayın hayatına son veriyor Kültür Sanat Haberleri Japonya'da 101 yıldır yayın hayatını sürdüren haftalık dergi "Shukan Asahi" son sayısını basmaya hazırlanıyor. Japonya'da 101 yıldır yayın hayatını sürdüren haftalık dergi "Shukan Asahi" son sayısını basmaya hazırlanıyor. Haftalık derginin yayıncı kuruluşu Asahi Shimbun Publications tarafından yapılan açıklamada, "Shukan Asahi"nin, mayısta son sayısının basılacağı belirtildi. Açıklamada söz konusu kararın, reklam gelirleri ile okuyucu sayılarının dijital medya sektörüne kayması sebebiyle alındığı bildirildi. Tirajı 1950'li yıllarda 1 milyonu aşan haftalık derginin, Aralık 2022'de 74 bin 125 adet satılabildiği kaydedildi. "Okuyucularımıza son 100 yıldaki büyük himayeleri için teşekkür ederiz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bundan böyle dijital medya içeriklerine yoğunlaşılacağı aktarıldı. "Shukan Asahi" ülkenin en eski ve kapsamlı haftalık dergilerinden biri olarak tanınıyor. Japonya'da ilk olarak 1922'de yayın hayatına başlayan haftalık dergi siyaset, ekonomi, eğitim dahil birçok alanda içerik sunuyor. Kültür Sanat Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Japonya Kültür Sanat Haberler

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