Japon çiftçi 80 kilogramlık kavun yetiştirdi
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Japonya'nın kuzeyinde bir çiftçi bu sezon yetiştirdiği 80 kilogramlık kavunuyla yarışma kazandı.
Japonya'nın kuzeyinde bir çiftçi bu sezon yetiştirdiği 80 kilogramlık kavunuyla yarışma kazandı.
Kuzeydeki Akita'nın Yokote kentinde çiftçi kooperatifi her yıl bölgenin en ağır kavunu belirleme yarışması düzenliyor.
Bu sezon hasadından yarışmaya "Carolina Cross tipi" çiftlik yetiştirmesi jumbo boy 7 kavun kabul edildi.
Çatallı istif araçlarıyla taşınabilen devasa kavunları yetiştiren çiftçiler, yarışmanın sonucunu heyecanla bekledi.
Yarışmayı, 80 kilogramlık kavun kazandı. Kavunun yetiştiricisi Yamamoto Toşio, 30 yıldan fazladır meyve yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirterek, mutlu olduğunu söyledi.
Önceki rekor ağırlığının 60 kilogram olduğunu ifade eden Yamamoto, gelecek yıl 100 kiloluk kavun yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.