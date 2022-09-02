Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japon çiftçi 80 kilogramlık kavun yetiştirdi

Kültür Sanat Haberleri

Japon çiftçi 80 kilogramlık kavun yetiştirdi

Japonya'nın kuzeyinde bir çiftçi bu sezon yetiştirdiği 80 kilogramlık kavunuyla yarışma kazandı.

Japonya'nın kuzeyinde bir çiftçi bu sezon yetiştirdiği 80 kilogramlık kavunuyla yarışma kazandı.

Kuzeydeki Akita'nın Yokote kentinde çiftçi kooperatifi her yıl bölgenin en ağır kavunu belirleme yarışması düzenliyor.

Bu sezon hasadından yarışmaya "Carolina Cross tipi" çiftlik yetiştirmesi jumbo boy 7 kavun kabul edildi.

Çatallı istif araçlarıyla taşınabilen devasa kavunları yetiştiren çiftçiler, yarışmanın sonucunu heyecanla bekledi.

Yarışmayı, 80 kilogramlık kavun kazandı. Kavunun yetiştiricisi Yamamoto Toşio, 30 yıldan fazladır meyve yetiştiriciliğiyle uğraştığını belirterek, mutlu olduğunu söyledi.

Önceki rekor ağırlığının 60 kilogram olduğunu ifade eden Yamamoto, gelecek yıl 100 kiloluk kavun yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Kültür Sanat

Carolina Japonya Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title