İznik'te 3. Yüzyıla Ait Mozayik Bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan kurtarma kazısında, 3. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen geyik ve gemi figürlerinin yer aldığı mozaik ortaya çıktı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, geyik, gemi gibi farklı figürlerin yer aldığı mozaik ortaya çıkarıldı.
İlçe merkezinde özel bir mülkte sürdürülen kurtarma kazısında, 3. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu.
Geyiklerin yer aldığı av sahnesi, gemi ve farklı figürlerin yer aldığı mozaiğin bulunduğu alanda, kurtarma kazısı devam ediyor.
Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat