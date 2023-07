UNESCO'ya aday tarihi kent İznik'in her köşesinden neredeyse tarihi eser çıkıyor. İznik Gölü'nde plaj işleten genç adam, savaşta kullanılan Roma dönemine ait demir oku suyun içinde buldu. 2000 yıllık ok müze yetkililerine teslim edildi.

İznik Gölü'nden 2000 yıllık ok çıktı

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapmış İznik'te yine ilginç bir olay yaşandı. İznik'e bağlı Göllüce Mahallesinde plaj işletmecisi olan Tarkan Koldaş'ın eline gölde temizlik yaparken sert bir demir takıldı. Tarihi bir ok ucu olduğu öğrenilen cisim hemen koruma altına alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarkan Koldaş, "Burada hizmet vermek açısından sürekli temizlik yapıyoruz. Kumla taşın arasında bu okun ucunu bulduk. Zaten İznik çok önemli tarihi bir kent. Hemen belediyeye haber verdik. Zabıta ekipleri kayıt altına aldı. Eseri müzeye teslim edeceğiz. Buradan zaten devamlı tarihi objeler çıkmaktadır" dedi.

Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil ise, "Göllüce Gölü'nde bulunan ok ucu tarihi bir eserdir. Bilindiği üzere ilçemiz etrafında pek çok savaşlara sahne olmuştur. Bu tür savaş malzemesi bulunması çok doğaldır. Göl kıyısında veya tarla sürerken bu tür eserlere rastlamak mümkündür" dedi.