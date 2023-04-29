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İzmit'te Hıdırellez Şenlikleri Başlıyor

İzmit'te Hıdırellez Şenlikleri Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

İzmit Belediyesi, Hıdırellez dolayısıyla Balören, Mecidiye ve Bayraktar Mahalleleri'nde 3 gün boyunca şenlikler düzenleyecek.

İzmit Belediyesi, doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez dolayısıyla Balören, Mecidiye ve Bayraktar Mahalleleri'nde 3 gün boyunca şenlikler düzenleyecek.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde köy muhtarlıkları ile birlikte gerçekleşecek Hıdırellez Şenlikleri, Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin yanı sıra 3 gün boyunca köylerde de devam edecek. Programlar kapsamında 5 Mayıs Cuma günü Mecidiye Köyü'nde, 6 Mayıs Cumartesi günü Bayraktar Köyü'nde ve 7 Mayıs Pazar günü Balören Köyü'nde birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hıdırellez'in kendine özgü ritüellerinden olan ateş üstünden atlama ve konserlerle şölen havasında geçecek olan şenliklere tüm mahalle sakinleri davet edildi.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

İzmit Belediyesi Hıdırellez Kültür Sanat Haberler

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