İzmit'in tarihe tanıklık eden evleri çürümeye yüz tuttu KOCAELİ - Kocaeli'nin ilk yerleşim yerlerinden Akçakoca Mahallesi'nde yer alan ve tarihi 150 yıl öncesine kadar dayanan evler adeta çürümeye yüz tutu.

İzmit'in tarihe tanıklık eden evleri çürümeye yüz tuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin ilk yerleşim yerlerinden Akçakoca Mahallesi'nde yer alan ve tarihi 150 yıl öncesine kadar dayanan evler adeta çürümeye yüz tutu. Tadilat ve onarım çalışmalarına ise evlerin mülkiyeti konusundaki belirsizlik sebebiyle bir türlü başlanamıyor.

İzmit ilçesindeki Akçakoca Mahallesi'nde bulunan evler, yıllar içinde bakımsızlık sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Kentin tarihini yansıtsan evlerin birçoğu İzmit Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi. Kullanım özgünlüğünü kaybeden yaklaşık 15'e yakın ev ise sahiplerinin belli olmaması ve birçok mirasçısının olması sebebiyle çürümeye yüz tuttu. Restore çalışmalarının bir türlü başlayamadığı tarihi tescilli evler çürümeye yüz tuttu.

"Mahallemize yerli ve yabancı turistler geliyor"

Akçakoca'nın, İzmit'in en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, "Mahallemizde 2009 yılında tarihi evleri, mekanları, ve camileri tadilata aldık. 2014 yılında bitirdik ve şuanda mahallemize yerli ve yabancı turistiler geliyor. Mahallemizde 20'ye yakın tamiri yapılmış bina var. Bunun haricinde 10-15 tane hala daha tamir edilmesi gereken binalarımız beklemektedir. Bu mahallenin tarihi kokusunu soluyan bizler istiyoruz ki, daha güzel şeyler olsun, yapılmamış binalar da yapılsın" dedi.

"Kime ait olduğunu bilmediğimiz yerlerimiz var, metruk halde öyle bekliyor"

Akçakoca'da yaklaşık 100-150 yıllık evlerin bulunduğunu söyleyen Şahin, restore edilemeyen bazı yapıların sahiplerinin bulunmadığını belirterek, "Kime ait olduğunu bilmediğimiz yerlerimiz var, metruk halde öyle bekliyor. Bunların da sahiplerine ulaşmamız zor oluyor, mirasçıların nerede oturdukları belli değil. Bizde vakıflara gidip 'Bunu böyle yapın' diyemiyoruz Büyükşehir ve İzmit Belediyemiz bu konularda bize çok destek olmuştur. Elimizin altında olanları zaten yaptırdık. Elimizin altında olup da bina sahiplerini bulmadığımız evler hale metruk vaziyette duruyor. Bunların da yapılması için çaba gösteriyoruz inşallah buna da bir el atılırsa seviniriz" diye konuştu.

"Önlemini alıyoruz"

Bazı tarihi evlerin tescillendiğine dikkat çeken Şahin, "Metruk olan binalarımızı belediyemize bildiriyoruz. Açık olan kapısı, penceresi, camı varsa hepsini kapattırıyoruz, önlemini alıyoruz ama nereye kadar olur onu bilemiyorum. Buradaki en büyük avantajlarımızdan bir tanesi evler birbirine çok yakın. Herhangi bir evde olacak olay ve durum komşularımız tarafından bize bildiriliyor. Bizde yetkili yerlere bildiriyoruz, eksikliklerini tamamlıyoruz. Gönül ister ki hepsi yenilensin. Türkiye'nin her tarafında var bu. Metruk binalara tinercisi giriyor, sokak hayvanları giriyor, rahatsız edici şeyler oluyor ama bizim burada çok şükür öyle bir şeyi yaşamıyoruz ve bunun da gurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.