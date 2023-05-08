İzmit Belediyesi Hıdırellez Şenlikleri Tamamlandı

İzmit Belediyesi'nin, doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez'i kutlamak için düzenlediği şenlik, üçüncü gününde Balören Mahallesi'nde tamamlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "14 Mayıs sonrası daha güzel bayramları siz değerli canların coşkusuyla kutlamak nasip olsun" dedi.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri, Balören Köyü'nde coşkuyla kutlandı. Şenlik, Makbule Oral'ın konseri ile başladı. Şahkulu Sultan Vakfı Semah Topluluğu ve Maltepe Cemevi Semah Topluluğu'nun semah hizmetinin ardından lokma duası yapıldı, vatandaşlara lokma dağıtıldı. Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan'ın konseri ile coşku zirveye ulaştı.

Şenliğin son gün programının açılış konuşmasını yapan Başkan Hürriyet, şunları dile getirdi:

"HIDIRELLEZ KARDEŞLİKTİR, BARIŞTIR, HUZURDUR"

"Baharı beraber karşılamak bizim için gerçekten çok kıymetli. Baharı getiren bütün canlara selam olsun. Cumhuriyet'in, Kuvayı Milliye'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli evlatları, selam olsun hepinize. Hıdırellez kardeşliktir, barıştır ve hoşgörüdür. Hıdırellez, uyanıştır, berekettir ve cemrenin doğaya sevdasıdır. Bu güzel günlerde hepinizin hanesine huzur ve bereket diliyorum.

"14 MAYIS SONRASI DAHA GÜZEL BAYRAMLARI KUTLAMAK NASİP OLSUN"

Sesiyle, nefesiyle, deyişleriyle bizlerle birlikte olacak değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatımıza sağlık, neşe, keyif, huzur, mutluluk ve bereketin hayırlısı, güzel ülkemize her şeyin en iyisi gelsin. Bütün yuvalarımızda bolluk ve bereket olsun. Benim sizler için duam bu olsun değerli canlar. 14 Mayıs sonrası daha güzel bayramları siz değerli canların coşkusuyla kutlamak nasip olsun.

"3 FİDANIN ACISINI YAŞIYORUZ"

Mayıs ayında her ne kadar Hıdırellez coşkusunu yaşasak da bir yandan da hüzün yaşıyoruz. 3 fidanın anısını, acısını yaşıyoruz. 3 fidanımıza; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'a bütün canlardan selam olsun. Tam bağımsız Türkiye için onları şükranla selamlıyoruz."