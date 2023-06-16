İzmit Belediyesi, Haziran Ayına İz Bırakan Şairleri Anacak

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'Şiirlerle Bestelerle Haziran'da Ölmek Zor' etkinliğiyle haziran ayına iz bırakan şairleri anacak. Haziran ayında hayata veda eden ve yine haziran ayında dünyaya gelerek Türk edebiyatına iz bırakan usta isimlerin şiirlerinin bestelenmiş halleri İzmit Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilecek.