İzmit Belediyesi, Haziran Ayına İz Bırakan Şairleri Anacak
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İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'Şiirlerle Bestelerle Haziran'da Ölmek Zor' etkinliğiyle haziran ayına iz bırakan şairleri anacak. Haziran ayında hayata veda eden ve yine haziran ayında dünyaya gelerek Türk edebiyatına iz bırakan usta isimlerin şiirlerinin bestelenmiş halleri İzmit Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilecek.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'Şiirlerle Bestelerle Haziran'da Ölmek Zor' etkinliğiyle haziran ayına iz bırakan şairleri anacak.
İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi ile Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği paydaşlığında düzenlenecek 'İzmit Unutmaz' etkinlikleri kapsamında haziran ayına iz bırakan şairler şiirleriyle anılacak.
Haziran ayında hayata veda eden ve yine haziran ayında dünyaya gelerek Türk edebiyatına iz bırakan usta isimlerin şiirlerinin bestelenmiş halleri İzmit Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilecek. 'Şiirlerle Bestelerle Haziran'da Ölmek Zor' etkinliği, 20 Haziran Salı günü saat 20.00'de Mimarlar Odası Taş Bina'da yapılacak.