İzmit Belediyesi Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği Düzenledi

İzmit Belediyesi, çocuklar için Uçurtma Şenliği düzenledi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de etkinliğe katıldı. Şenlikte çocuklara 3 bin uçurtma dağıtıldı ve atölye çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği Uçurtma Şenliği, Seka Park Uçurtma Tepesi'nde yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de etkinliğe katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

İzmit Belediyesi, yaz tatilinde çocuklar için çeşitli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Seka Park Uçurtma Tepesi'nde Uçurtma Şenliği düzenledi. Renkli uçurtmaların gökyüzünde izlendiği programda çocuklara 3 bin uçurtma dağıtıldı. Şenlikte, çocukların kendi uçurtmalarını yapabildiği atölye çalışması da yaşama geçirildi.