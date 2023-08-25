İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Pişmaniye Festivali kapsamında grup liderlerini ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Pişmaniye Festivali kapsamında yurtiçi ve yurtdışından kente gelen bando ve halk dansları topluluklarının grup liderlerini belediyede ağırladı. Festivalde yer alan topluluklara teşekkür eden Başkan Hürriyet, Pişmaniye'nin kentin sembol ürünlerinden biri olduğunu ve festivalin kent tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , Pişmaniye Festivali kapsamında yurtiçi ve yurtdışından kente gelen bando ve halk dansları topluluklarının grup liderlerini belediyede ağırladı.

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali, ulusal ve uluslararası birçok bando ve halk dansları topluluğunu misafir ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kente gelen toplulukların grup liderlerini belediyede ağırlayarak hem İzmit hem de geleneksel olarak düzenlenen festival hakkında bilgi verdi. Başkan Hürriyet, festivale katılmak üzere kente gelen tüm ekibe teşekkürlerini sunarken, misafirler de İzmit'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

"PİŞMANİYE BİZİM SEMBOL ÜRÜNÜMÜZ"

Başkan Hürriyet, kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Sizlerle birlikte bu kent daha da renklenmiş oldu. Umarım güzel, eğlenceli günler geçirirsiniz. Pişmaniye festivali geleneksel olarak düzenlenen şenlik tadında bir etkinlikti. Biz bu yıl sizlerin de katılımıyla birlikte uluslararası boyut katarak, müzik ve dansı da ekleyerek büyüttük. Pişmaniye, kentimize özgü olarak yalnızca burada üretiliyor. Bizim en önemli sembol ürünlerimizden bir tanesi.

"KENTİMİZİ TANITIYORUZ"

Tüm Türkiye'de pişmaniye deyince İzmit akla gelir. Pişmaniye üzerinden kentimizin tanıtımını, yöresel özelliklerini ve geleneklerini daha fazla tanıtmaya çalışıyoruz. Bunu da eğlenerek yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl 12'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ve bu yüzden büyük bir heves ve heyecanla düzenlediğimiz bir festival. Burada olduğunuz için mutlu olduğum bir kez daha belirterek katkılarınız için teşekkür etmek istiyorum."