İzmirliler Atatürk Filmini İzleyecek

Konak Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında, İzmirlileri 'Atatürk' filminde buluşturuyor. Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden yaşam öyküsünün anlatıldığı Atatürk filminin Karaca sinemasında 10 ve 11 Kasım'da yapılacak gösterimleri için koltuklar Konak Belediyesi'nce İzmirliler için ayrıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da 10 Kasım'da Atatürk filmini İzmirli seyirciyle birlikte izleyecek.

Konak Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında, İzmirlileri "Atatürk" filminde buluşturuyor. Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden yaşam öyküsünün anlatıldığı Atatürk filminin Karaca sinemasında 10 ve 11 Kasım'da yapılacak gösterimleri için koltuklar Konak Belediyesi'nce İzmirliler için ayrıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da 10 Kasım'da Atatürk filmini İzmirli seyirciyle birlikte izleyecek.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Mustafa Kemal Atatürk'e özlemin giderek büyüdüğü 85'inci yılda, İzmirlileri "Atatürk" filmini hep birlikte izlemeye davet etti. Konak Belediyesi'nin 10 Kasım'a özel düzenlediği organizasyonla 10 ve 11 Kasım'da iki Karaca sinemasında "Atatürk" film gösterimlerinde koltuklar Konaklı seyirci için rezerve edildi.

10 KASIM'A ÖZEL GÖSTERİM

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmin gösterimleri Karaca sinemasında yapılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden yaşam öyküsünün anlatıldığı filmin 10 Kasım'daki gösteriminde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da seyirciler arasında yer alacak. Karaca sinemasında, 10 Kasım tarihinde saat 17.45 ve 20.30 seansları, 11 Kasım'da ise 12.00, 15.00, 17.45 ve 20.30 seansları için sınırlı sayıdaki ücretsiz davetiyeler, 7 Kasım Salı günü saat 18.00'den itibaren Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.