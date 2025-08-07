İzmirli Taksici, 45 Yılda Tek Ceza Almadan Mesleğini Sürdürüyor

İzmirli Taksici, 45 Yılda Tek Ceza Almadan Mesleğini Sürdürüyor
Hüseyin Özden, 45 yıldır İzmir'de taksi şoförlüğü yapıyor ve bu süre içinde tek bir trafik cezası almadan mesleğine olan saygısını gösterdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Özden'i ödüllendirerek disiplinli çalışma örneğini kutladı.

İzmir'de 45 yıldır taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Özden, direksiyon başında geçirdiği zaman boyunca trafik cezası yemeyerek mesleğine gösterdiği özen ve disipliniyle çevresinden takdir topluyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Hüseyin Özden, 45 yıldır kentte taksicilik yapıyor.

Uzun yıllardır direksiyon sallayan Özden'i meslektaşlarından ayıran özelliği ise tek bir trafik cezası dahi almamış olması.

Trafik kurallarına gösterdiği özen ve mesleki disiplini sayesinde örnek teşkil eden Özden, hem meslektaşlarının hem de müşterilerinin takdirini topluyor.

Türkiye'nin en yoğun trafiğe sahip şehirlerinden biri olan İzmir'de, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Özden'in bu dikkati çekici başarısı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ödüllendirildi.

Oda Başkanı Erkan Özkan, Özden'i çalıştığı Altınordu Pazar Taksi Durağı'nda ziyaret ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, "Hüseyin ağabeyimiz sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergilemiş. Bu şehirde 45 yıl boyunca ticari taksi kullanıp hiç ceza almamak, mesleğe duyulan saygının en güzel göstergesi. Böyle örnek isimleri kamuoyuna tanıtmak ve teşekkür etmek bizim sorumluluğumuzdur. Mesleğimizin saygınlığını artıran her bir arkadaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Disiplinli çalışmanın gururunu her zaman taşıyacağım"

Hüseyin Özden de sadece trafik kurallarına değil, kişisel bakım ve kılık kıyafetine de gerekli özeni gösterdiğini belirtti.

Mesleğini bırakacağı güne kadar aynı özenle çalışmayı sürdüreceğini ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 45 yıldır taksicilik yapıyorum. Bu süre zarfında hiç trafik cezası yemedim. Sakal tıraşı olmadan asla araca binmedim. Genç meslektaşlarıma tavsiyem, araçlarınızın içi dışı daima temiz olsun. İnsanlara saygılı davranın. Yolcu indirip bindirirken dikkatli olun. Özellikle çocuklara karşı daha hassas olun. Zamanı geldiğinde bu mesleği bırakacağım ama disiplinli çalışmanın gururunu her zaman taşıyacağım."

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Kültür Sanat
