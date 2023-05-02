İzmirli müzisyen Evrim Ateşler'den kanserli çocuklar için 'eser' bağışı

İzmirli yapımcı ve müzisyen Evrim Ateşler, "Kısmet" adlı şarkısının kullanım haklarını, Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışladı.

Müzisyen Evrim Ateşler, Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İzmirli girişimci Huriye Erman Öztin'in şiirine yazdığı "Kısmet" adlı besteyi Merve Cesur ile seslendirdiklerini belirtti.

ABD'li yapım ve dağıtım şirketi aracılığıyla tüm dijital platformlarda yayınlanan eserin ses mühendisliği işlemlerinin de Mehmet Ali Özbekli tarafından tamamlandığını kaydeden Ateşler, kutsal bir amaç için hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Ateşler, kanser hastası çocuklara kıymetli hizmetler veren KİTVAK'ın daha fazla bağış toplayabilmesi adına çaba gösterdiklerini ifade ederek, "İnşallah bir gün şarkılarımızı, çocuklarımızın hiç kanser olmayacağı bir dünyayı onlara bırakarak söyleyebiliriz." dedi.

Söz yazarı Huriye Erman Öztin de eşine yazdığı şiirin, hasta çocukları iyileştirecek bir şarkıya dönüşmesinden mutluluk duyduğunu aktardı.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren ise çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir faaliyette olan vakfın tüm eserlerini yüce gönüllü bağışçılar sayesinde yaptığını dile getirerek, "Vakıf olarak gelen her bir kuruşu çarçur etmeden hep yerinde ve amacına uygun olarak değerlendirmeye çalıştık. O yüzden her bağış bizim için çok kıymetli. Ancak eser telif hakkı gibi bir bağışı ilk kez alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Konuşmaların sonunda eser kullanım hakkına ilişkin protokol imzalandı.