İzmirli Çömlekçiler Fransa'da Ödüller Kazandı

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan çömlek ustaları, Fransa'da düzenlenen ve çeşitli ülkelerden çömlekçilerin yarıştığı Uluslararası Pottery Turner Yarışması'nda çeşitli dereceler elde etti.

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menton kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada 11 ülkeden çömlek ustası yarıştı.

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ünvanına sahip, Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu teknik ve estetik dallarında birincilik kazandı. Usta Mustafa Desticioğlu ise teknik dalında ikinci, estetik dalında üçüncü oldu. Türkiye'nin takım halinde birincilik elde ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin çömlekçilikte önemli bir noktaya geldiğini ve çok büyük bir başarı kazandığını ifade etti.

Taşhomcu ise başarısının ilçenin 8 bin yıllık çömlekçilik mirasının bir zaferi olduğunu belirtti.