İzmir ve Manisa'da Ramazan Ayı Boyunca İftar Verilecek

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca İzmir ve Manisa'da üçer bölgede iftar verecek.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde iftar sofralarının kurulacağı belirtildi.

İzmir'de Bayraklı Çay Mahallesi Pazaryeri yanı, Konak Hisar Camisi avlusu ve Bornova Bilal Saygılı Camisi avlusu, Manisa'da ise Şehzadeler Namazgah Vakıf İşhanı, Şehzadeler Sinanbey Medresesi ve Şehzadeler Yiğitbaşı Camisindeki alanlarında, iftar çadırı kurulacak.

İzmir'de 2 bin 750, Manisa'da ise 750 kişilik olmak üzere günlük toplam 3 bin 500 kişilik iftarlık hazırlanacak.