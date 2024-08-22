Üye Girişi
Haberler

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'da Sünnet Şöleni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartıyla Manisa'da 16 çocuk için Sünnet Şöleni düzenledi. Şölen kapsamında çocuklar sünnet ettirildi, şehir turu yapıldı ve vakıf eserleri gezildi. Etkinlikte çocuklara hediyeler verildi ve gösteriler düzenlendi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'da 16 çocuk için "Sünnet Şöleni" düzenlendi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Amasya'da 1496 yılında kurulan Sultan 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan "Sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbise verile" hayır şartı ile Manisa'da Sünnet Şöleni gerçekleştirdi.

Şölen kapsamında sünnet ettirilen 16 çocuğa sünnet kıyafetleri alındı, klasik araçların yer aldığı konvoyla şehir turu attırıldı. Çocuklar ve aileleri daha sonra Manisa Mevlevihanesi, müze, külliye, türbe ve camilerden oluşan vakıf eserlerini gezdi.

Mehter marşı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Tarihi Kurşunlu Han'a yürüyüş düzenlenen etkinlikte burada protokolün, ailelerin ve tüm vatandaşların katılımıyla çocuklar için eğlence ve gösteriler düzenlendi.

Katılımcılara çeşitli ikramların da sunulduğu şölende, çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, etkinlikte yaptığı konuşmada, vakıfların kuruluş şartlarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, pek çok aileye gıda yardımı, öğrencilere burs yardımı yaptıklarını, dini bayramlarda ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını söyledi.

Manisa'da sünnet heyecanını yaşayamayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için güzel bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı gün boyu konvoylarla ecdadımızın tarihi eserlerini gezdirip, buraları tanıtmayı ve bu güzel mekanda, şehzadeler şehrinde bu geleneklerini tanımasını amaçladık. Şu anda da sünnet yemeği, eğlencesi ve ikramlarıyla bu anı dolu dolu yaşamayı, yaşatmayı, bugünün hayatlarında unutamayacakları bir anı olarak kalmasını ve bu vakfiyenin de vakfiyenin onlarla birlikte yaşamasını ümit ediyor ve arzuluyoruz."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Sünnet manisa Vakıf Şölen Çocuk İzmir Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV?
title