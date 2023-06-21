İzmir Polis Korosu Konser Verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli müziksever polislerin katılımıyla kurulan Polis Korosu, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen konserde türküler seslendirdi. Konserde konuşan İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Polis Korumuz, müziğin gücünü kullanarak toplumda sevgi ve birlik bağlarını yaymak amacıyla sahnede bir araya gelmektedir. Söylenilen tüm şarkı ve türkülerde bu bağı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

İzmir Polis Korosu kulakların pasını sildi

İZMİR - İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli müziksever polislerin katılımıyla kurulan Polis Korosu, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen konserde söyledikleri türküler ile kulakların pasını sildi. Konserde konuşan İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Polis Korumuz, müziğin gücünü kullanarak toplumda sevgi ve birlik bağlarını yaymak amacıyla sahnede bir araya gelmektedir. Söylenilen tüm şarkı ve türkülerde bu bağı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli müziksever polislerin katılımıyla kurulan Polis Korusu, İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen konserde türküler seslendirdi. Konsere; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyetinde görevli polisler ile çarşı ve mahalle bekçilerinin yanı sıra personellerin aileleri de katıldı. Koru halinde söylenen türkülerin ardından bazı personeller sahneye çıkarak türküler seslendirdi. Polisler ile çarşı ve mahalle bekçilerinin performansları, konsere gelen teşkilat mensupları ile aileleri tarafından beğeniyle karşılandı.

"Söylenilen tüm şarkı ve türkülerde bu bağı daha da güçlendiriyoruz"

"Kaybolmuş ve unutulmuş İzmir İktisat Kongresi binasının İzmir'e kazandırılması için yoğun gayret sarf eden İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger'e şükranlarımı sunarım" diyen İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Müzik insanları bir araya getiren ve duygularının ifade edilmesini sağlayan evrensel bir dildir. Ortak bir sesle anlatmak istediğimiz duygu ve düşünceleri dile getirir. Polis Korumuz da müziğin gücünü kullanarak, toplumda sevgi ve birlik bağlarını yaymak amacıyla sahnede bir araya gelmektedir. Söylenilen tüm şarkı ve türkülerde bu bağı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Polis Korosu'nun emniyet teşkilatının sosyal yönünün biraz daha geliştirilmesi için kurulduğuna vurgu yapan Şahne, "Sizler, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için her gün büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu yoğun çalışma temponuzdan arta kalan zamanınızda ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirmek varken, istirahatli zamanınızda yine teşkilatımız için projelerde yer aldınız. Sizlerle gurur duyduğumu ve şahsım adına çok değerli olduğunuzu bilmenizi isterim" diye konuştu.