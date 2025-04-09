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İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Aktau'da El Sanatları Sergisi Açtı

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İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, '2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen Kazakistan'ın Aktau kentinde el sanatları ürünlerini sergiledi. 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen programa katılan enstitü, Türkiye çadırında el nakışları atölyesi de gerçekleştirdi.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Kazakistan'ın Aktau kentinde el sanatları ürünlerini sergiledi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Aktau'nun "2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesi nedeniyle 5-8 Nisan'da Aktau'da yapılan programa enstitü de el sanatları ürünleri ile katıldı.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Türkiye çadırında el sanatları ürünlerini sergiledi, el nakışları atölye çalışması gerçekleştirdi.

Sergiyi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Türkiye'nin Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in de ziyaret ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA / Halil Fidan - Kültür Sanat
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