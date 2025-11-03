Haberler

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğiyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19'uncu durağı olan İzmir Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğiyle sona erdi.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim'de başlayan programın son gün etkinlikleri kapsamında Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde "Ensemble Ümit Yılmaz" konseri düzenlendi.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Yalancının Resmi" oyununu sahneledi. Alaçatı Sokak Tiyatrosu ve Performans Şenliği ile Alaçatı Meydanı açık hava sahnesine dönüştü.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Troya" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Açık Teşhir Alanı'nda "Çevre Atölyesi" ve "Ahşap Gemi Model Maket Atölyesi", Çeşme Kalesi'nde "Gelenekten Geleceğe Ebru Sanatı Atölyesi" ile Cön Keçe Atölyesi katılımcılara farklı disiplinlerde yaratıcı deneyimler sundu.

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan Çocuk Köyü, tiyatro oyunları, atölyeler, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla minik ziyaretçilerini son kez ağırladı. Festivalin son gününde çocuklar, "Meddah Gösterisi" ve "Mirket İş Başında" tiyatrosuyla eğlendi.

Alaçatı Meydan'da düzenlenen "Çocuklar için Masal ve Kukla Şenliği"nde de minik İzmirliler, rengarenk kuklalar ve masallarla keyifli anlar yaşadı.

Festivalin kapanış konserinde sanatçı Kubat, Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev ekrana yansıtılan görüntüleri eşliğinde "Al Ömrümü" şarkısıyla konserine başlayan Kubat, "Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Bu yüzden de Ulu Önder Atatürk'ü, şehitlerimizi saygı ve minnetle tekrar anıyorum." dedi.

Kubat, sevilen türkülerle festivale coşku dolu bir kapanış yaptı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
