İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı.

Agora Ören Yeri'ndeki konser alanında Barcelona Gipsy Balkan Orchestar dinleyicileriyle buluştu.

Sevilen eserlerinin yanı sıra Türkçe eser de seslendiren grup, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Müzikseverler hareketli parçalara danslarıyla eşlik etti.

5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali yarın sona erecek.

Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için gerçekleştirilen ve ülkenin en büyük kültür sanat etkinliklerinden olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 15'inci durağı olan İzmir'deki kültür ve sanat etkinlikleri 3 Kasım'da tamamlanacak.