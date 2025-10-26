Haberler

İzmir Kültür ve Sanat Haftası Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında opera, tiyatro, konser ve sergilerle dolu bir kültür ve sanat haftasına ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, tiyatro etkinlikleri ve festivallerle sanatseverlere çeşitli deneyimler sunacak.

İzmir, 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında opera, tiyatro, konser ve sergilerle dolu bir kültür ve sanat haftasına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 27 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Midasın Kulakları" operasını sahneleyecek.

Haftalık program kapsamında "Romantik Aryalar", "Cumhuriyet Bayramı", "Kış Yolculuğu", "Carmina Burana" sahne kantatı, "Sonbahar Esintileri" konseri ve "Troya" operası sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, farklı sahnelerde oyunlarını izleyicileriyle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Gümüş Patenler" 28-31 Ekim'de, "Yalancının Resmi" 1 Kasım'da izlenebilecek.

Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 28 Ekim-1 Kasım'da "Fareler ve İnsanlar", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Ekim-1 Kasım'da "Kaçaklar" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 27 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Film Müzikleri" konserini verecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 30 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Yeşilçam Şarkıları", 1 Kasım'da "Muhabbet Bağı" konseriyle sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 31 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Gürer Aykal ve piyanist Korkmaz Can Sağlam'ın solist olarak yer aldığı konseri gerçekleştirecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 28 Ekim'de İzmir Oda Orkestrası şef Orhun Orhon yönetiminde "Cumhuriyet Bayramı", 29 Ekim'de ise klasik Türk müziği yorumcusu Dilek Türkan'ın "Cumhuriyet'e Şarkılar" konseri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali etkinlikleri hafta boyu sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olan ve 25 Ekim'de başlayan İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik yapılacak. Festival 2 Kasım'a kadar sürecek, konserler, sergiler, opera ve tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.