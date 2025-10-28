Haberler

İzmir Kısa Film Festivali'nin Jüri Üyeleri Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

26'ncısı düzenlenecek İzmir Kısa Film Festivali, 3-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde, 12 kısa film Ulusal Kurmaca kategorisinde değerlendirilecek ve ünlü isimlerden oluşan jüri, genç sinemacılara tecrübelerini aktaracak.

Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek İzmir Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fransız ile Alman Kültür merkezlerinin desteğiyle 3-9 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Toplam 4 dalda ödül verilecek festivalde, Ulusal Kurmaca kategorisinde yer alan 12 kısa film, yönetmen Selman Nacar başkanlığında oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecek. Oyuncu Gonca Vuslateri ile görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil de jüride yer alarak, tecrübelerini genç sinemacılarla paylaşacak.

Animasyon ve belgesel kategorilerinin jürisinde ise Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, Lighthouse VFX Kurucusu Arman Şernaz ve gazeteci Barışkan Ünal yer alacak.

Jüri, bu yıl Türkiye'den Akademi Ödülleri'ne (Oscar) başvurabilecek kısa animasyon filmini belirleyecek.

Uluslararası kategoride ise Makedon yönetmen Georgi Unkovski, İranlı yönetmen Shadi Karamroudi ve İranlı görüntü yönetmeni Amin Jafari, filmleri değerlendirecek.

Festival kapsamında ücretsiz gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı Kültür ve Sanat Merkezi, Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Kültür Sanat
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.