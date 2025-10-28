Bu yıl 26'ncısı düzenlenecek İzmir Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fransız ile Alman Kültür merkezlerinin desteğiyle 3-9 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Toplam 4 dalda ödül verilecek festivalde, Ulusal Kurmaca kategorisinde yer alan 12 kısa film, yönetmen Selman Nacar başkanlığında oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecek. Oyuncu Gonca Vuslateri ile görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil de jüride yer alarak, tecrübelerini genç sinemacılarla paylaşacak.

Animasyon ve belgesel kategorilerinin jürisinde ise Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, Lighthouse VFX Kurucusu Arman Şernaz ve gazeteci Barışkan Ünal yer alacak.

Jüri, bu yıl Türkiye'den Akademi Ödülleri'ne (Oscar) başvurabilecek kısa animasyon filmini belirleyecek.

Uluslararası kategoride ise Makedon yönetmen Georgi Unkovski, İranlı yönetmen Shadi Karamroudi ve İranlı görüntü yönetmeni Amin Jafari, filmleri değerlendirecek.

Festival kapsamında ücretsiz gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karşıyaka Belediyesi Çatı Bostanlı Kültür ve Sanat Merkezi, Karaca Sineması ve üniversitelerde yapılacak.