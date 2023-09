İzmir'in Kurtuluşu 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtularak bağımsızlığa kavuştuğu 9 Eylül'ün 101. yıl dönümü Karşıyaka'da coşku ve heyecanla kutlandı.

Karşıyaka Belediyesi tarafından 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkinlikler coşku ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını yüreğinde taşıyan yüzlerce yurttaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını saygı, sevgi ve minnetle andı.

Kutlama programı, Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda gerçekleştirilen söyleşi ile başladı. 'Bir Onurun 101. Yılı 9 Eylül' başlığıyla Yazar Haluk Işık yönetiminde yapılan söyleşide, 30 Ağustos zaferi ve İzmir'in kurtuluşunun ardındaki milli mücadele süreci konuşuldu. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Yazar Haluk Işık, "Sadece ulusumuz için değil tüm dünya ulusları için, halkları için barışın, anti emperyalist duruşun, bir kentin kurtuluşuyla özgürlüğün ve bağımsızlığın tüm Anadolu'ya ulaştığı bir günü, 9 Eylül'ü hep birlikte onurla kutluyoruz" dedi.

"İZMİR'İN KURTULUŞU, ULUSUN KURTULUŞUDUR"

9 Eylül'e kadar gelen süreci anlatan Tarihçi-Yazar Doç. Dr. Mehmet Emin Helvacı, 30 Ağustos'un kurtuluş, 9 Eylül'ün ise kuruluş günü olduğunu vurgulayarak, "9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluşu değil; Türkiye'nin, tüm Anadolu'nun kurtuluşudur. Dönemin gazetelerini taradığımızda İzmir'in kurtulduğu gün Anadolu'nun dört bir yanında kutlamalar yapıldığını görebiliyoruz. İzmir, çok önemli bir kenttir; işgali Kuva-yi Milliyeyi tetiklemiş, kurtuluşu da zaferi başlatmıştır. 10 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa, Belkahve üzerinden İzmir'e girerken Kemalpaşa'da ayaklarına kapanıyor kızlar kadınlar, atlarına sarılıyorlar. Kurtuluş olduğunun farkındalar. Kendisine saltanat önerildi, halifelik önerildi. Hiç birisini kabul etmedi. Halkı için hak yönetimini getirmiştir" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İN TEMELİDİR"

Tarihçi-Yazar Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu ise 9 Eylül'ün evrensel değerlerin başlangıcını ifade eden önemli bir kırılma noktası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"9 Eylül sarışın, mavi gözlü devin 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya çıktığı zaman 'ya istiklal ya ölüm' diyerek başladığı sürecin zaferle sonuçlandığı tarihtir. 9 Eylül Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta yazdığı gibi bir avuç Türk'ün yaşadığı ata yurdunda, onların egemenliğine ve bağımsızlığına dayalı yeni bir devletin kuruluşunun temellerinin atıldığı tarihtir. 9 Eylül sadece bir şehrin, bir bölgenin ya da sıradan bir yerin kurtuluşu değildir. 9 Eylül İzmir'in doğum günüdür ama aynı zamanda ufuktaki Cumhuriyet'in temellerinin atılmasını sağlayan önemli bir eşiktir. Bunun arkasındaki sarışın, mavi gözlü devin uzak öngörüsünü aradan geçen 100 yıllık süre içerisinde bence her geçen gün değil her geçen saniye daha iyi idrak ediyoruz."

BAŞKAN TUGAY: "HATIRLAMAK, HATIRLATMAK GÖREVİMİZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 9 Eylül'ü bir bayram olarak gördüğünü belirttiği konuşmasında şunları kaydetti:

"İzmir Türkiye'yi ayağa kaldıran şehir olmuştur. 15 Mayıs 1919'da işgalinden hemen sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde İzmir'in işgaline karşı halk toplantıları ve mitingler yapılmış, milli mücadeleyi ateşlemiş. İzmir'in işgali ve Anadolu'ya doğru yayılan süreç insanlar için ağır olmuş. Yunanlıların işgal ettiği her yerde çok büyük bir yıkım yaşanmış, her yaştan insanımıza yönelik inanılmaz büyük bir eziyet yapılmıştır. Bence Anadolu'da halen bir yaradır ama aynı zamanda kazanılan bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu göstermesi gereken de bir süreçtir. Tabii ki 9 Eylül Cumhuriyet'e kadar giden sürecin başlangıcıdır ama aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük dehasıdır."

COŞKU DORUĞA TAŞINDI

Söyleşinin ardından 9 Eylül coşkusu Suat Taşer Sanat Merkezi'ne taşındı. Karşıyaka Belediye Bandosu'nun İzmir Marşı yorumu ile başlayan program, Vals Gösterisi ile devam etti. Ardından Belediye Tiyatro ve Halk Oyunları Topluluğu kendi gösterisini sundu. Berkant Atılgan konseri ile kurtuluş coşkusu zirveye taşındı. Salonu dolduran yurttaşlar, alkışlarıyla şarkılara eşlik etti.