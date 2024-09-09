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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, bir dizi etkinlikle kutlandı. Zafer Yürüyüşü, süvari birliklerinin gösteri geçişi ve fener alayı gibi etkinliklerle İzmirliler, kentin kurtuluşunu coşkuyla kutladı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü bir dizi etkinlikle kutlandı.

"Zafer Yürüyüşü"yle sabah saatlerinde başlayan, Konak ve Cumhuriyet meydanlarında devam eden kutlama programının akşamki bölümünde, süvari birlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na gösteri geçişi yaptı.

İzmirliler, yoğun ilgi gösterdikleri süvarilerle fotoğraf çektirdi.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı ile Kültürpark arasında fener alayı düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla 350 metrelik Türk bayrağını taşıyan yüzlerce kişi kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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