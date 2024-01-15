İzmir'in Beydağ ilçesinde coğrafi işaretli simit dürüm kahvaltı sofralarını süslüyor

Türkiye'nin farklı yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden İzmir'de, Beydağ ilçesine özgü bir tür çörek olan coğrafi işaretli "simit dürüm", kahvaltı sofralarını süslüyor.

İzmir il merkezine 142 kilometre uzaklıkta bulunan Beydağ, özellikle kestane üretimiyle ön plana çıkıyor.

Şirin ilçeye has ürünlerin tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiği Beydağ'da, geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen "simit dürüm", kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında.

Tereyağlı lavaşın içine odun ateşinde pişen açmanın konulup sarılmasıyla yapılan simit dürüm, tulum peyniri ve çayla servis ediliyor.

"Yazın daha çok rağbet görüyor"

Ata mesleği fırıncılığı ve simit dürüm yapımını sürdüren Abdülkadir Güzel, AA muhabirine, odun ateşinin simit dürümün lezzetine lezzet kattığını söyledi.

Lavaşın kaliteli un ve yağdan yapıldığını anlatan Güzel, "Simit dürüm, özellikle bayramlarda buranın olmazsa olmazı. Bayramın birinci günü 3-4 bin, diğer günlerde 200-300 tane çıkarıyoruz. Yazın turizm döneminde daha çok rağbet görüyor." dedi.

İlçede bu lezzeti düzenli olarak çıkaran tek fırın olduklarını belirten Güzel, coğrafi işaretin ürünün tanınırlığını artırdığını vurguladı.

Esnaf Seda Kayalar da asırlık geçmişiyle simit dürümün Beydağ'a has bir ürün olduğunu ve kahvaltılarda sıklıkla tercih ettiğini dile getirdi.

İlçede özellikle bayramlarda neredeyse herkesin bu lezzetle kahvaltı yaptığını aktaran Kayalar, herkesi hem Beydağ'ı görmeye hem de simit dürümü tatmaya davet etti.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçeyi İzmir'in "saklı cenneti" olarak tanımladıklarını söyledi.

Yörenin güzelliklerini ortaya çıkarmak için de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yılmazlar, simit dürümün coğrafi işaret alma sürecinin de bu çalışmaların parçası olduğunu kaydetti.