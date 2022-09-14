İzmir haberleri | İzmir'de 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Asker Portreleri' sergisi açıldı

Edinilen İzmir gelişmesine göre Türk askerinin muhtelif rütbede ve farklı zamanlarda çektirdiği portrelerin anlatıldığı "Meçhul Asker: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Asker Portreleri" sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Türk askerinin muhtelif rütbede ve farklı zamanlarda çektirdiği portrelerin anlatıldığı "Meçhul Asker: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Asker Portreleri" sergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde ziyarete açıldı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, koleksiyonu Cem Üsküp'e ait, küratörlüğünü müze müdürü Ömer Durmaz ile öğretim görevlisi Betül Teoman, tasarımını ise DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünden araştırma görevlisi Çetin Can Karaduman'ın yaptığı serginin açılışı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hotar, tarihi şahsiyetleri anlamanın tarihi hadiseleri bilmek kadar önemli olduğunu belirtti.

Hotar, şunları kaydetti:

"Bizi biz yapan kahramanlarımızı tanımayı ve ortak yaşam arzumuzu vurgulamayı amaçladık. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne dek şanlı tarihimizin bir bölümünü asker portreleriyle anlatan bu özel koleksiyonda, ülkemizin bugünlere gelmesi için emek vermiş, kan dökmüş ve aziz milletimize hizmet etmiş kahramanlarımızın hayatlarını anlama fırsatı bulduk. Şanlı tarihimizden öğreneceğimiz daha çok şey var. Biz, ilmi, imanı ve orduları ile yedi düvele meydan okumuş bir milletin evlatlarıyız. Ecdadımızın zaferlerini ve askerlerini tanımak, bizim yükümlülüğümüzdür. Bu sergiyi de, yaklaşımımızın bir sonucu olarak düşünüyoruz."

Koleksiyoner Cem Üsküp ise sergide, Türk askerinin muhtelif rütbede ve farklı zamanlarda çektirdiği portrelerin yer aldığını belirterek, askerin kahramanlıklarının yanı sıra onların iç dünyalarını da yansıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

Sergi, yıl sonuna kadar açık kalacak.