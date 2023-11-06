İzmir Foça'da Kara Komedi Oyunu Sahnelendi

Kara komedi türündeki "Fay Hattı" oyunu, İzmir Foça'da sahnelendi.

Foça Belediye Tiyatrosu, Behiç Ak'ın yazdığı "Fay Hattı" isimli oyunu sahneledi. Absürt ögelere sahip olan kara komedi, tiyatro severlerin beğenisini kazandı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Tiyatroya olan tutkuları ve üretkenlikleriyle sanatseverlerin takdirini kazanmış Foça Belediye Tiyatrosu ekibimize ve Yönetmenimiz Erdal Dinçer'e "Fay Hattı" oyunu için teşekkürler" dedi.