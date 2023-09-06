İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlikler Devam Ediyor

İzmir'de Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Konserler, gösteriler ve renkli etkinliklerle dolu olan fuar, gençlik temasıyla düzenleniyor.

İzmir'de Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak "Gençlik" temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yağmura rağmen fuara akın eden on binlerce kişi, Çim Konserleri'nde Sibel Can, Rock&More Sahnesi'nde Eypio ve Mogambo'da Emre Altuğ'u dinlerken, Kaan Sekban'ın Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterisi de büyük ilgi gördü.

Gençlik temasıyla düzenlenen 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, konserler, gösteriler ve birbirinden renkli etkinliklerle sürüyor. Çim Konserleri Sahnesi'nin son konuğu Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Sibel Can oldu. Konser alanını dolduran binlerce kişi sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlendi, kimi zaman da hareketli parçalarıyla eğlendi. Çim Konserleri Sahnesi'nde; 6 Eylül'de Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül'de Funda Arar, 8 Eylül'de Athena, 9 Eylül'de Tan Taşçı, 10 Eylül'de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00'de başlayacak.

Rock&More Sahnesi'nin konuğu ise ünlü rapçi Eypio oldu. Son dönemde Milletler Ligi Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan Kadın Voleybol takımı sporcularının, her zaferden sonra birlikte söylediği "Naim" isimli şarkısı gündemden düşmeyen Eypio, Filenin Sultanları'nı sahneden tebrik etti. Eypio, Naim şarkısını arkasındaki ekranda Ay Yıldızlı voleybolcularımızın görüntüleri eşliğinde söyledi. Alanı dolduran binlerce kişi Eypio'nun şarkılarıyla gece boyunca eğlendi. Eypio, zaman zaman sahneye çıkardığı seyircilerle dans edip şarkılar söyledi. Kültürpark 3 No'lu Hol önünde yer alan Rock&More Sahnesi 6 Eylül'de Mavi Gri, 7 Eylül'de Ufuk Beydemir ve 8 Eylül'de Mengene'yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak.

MOGAMBO'DA SAHNE EMRE ALTUĞ'UN

Mogambo Geceleri'nde de fuar boyunca müzik durmuyor. Mogambo'da sahnede Emre Altuğ vardı. Mogambo'da Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu etkinliklerinde ise Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterisi ile sahnedeydi. Günlük hayatın komik anlarını sahneye taşıyan Kaan Sekban, beyaz yakalı hayattan sahne hayatına geçişini esprili bir dille anlattı. Sekban, performansıyla seyircilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.