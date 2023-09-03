Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kapılarını açan 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Cumhuriyet ve Atatürk temalı etkinlikler düzenlendi. İzmirliler yapay zeka ile Atatürk fotoğrafları çektirmek için uzun kuyruklar oluştururken 100. yıla özel Cumhuriyet Tüneli ve Cumhuriyet Masası büyük ilgi topladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kapılarını açan 92. İzmir Enternasyonal Fuarında Cumhuriyet ve Atatürk temalı etkinlikler düzenledi. İzmirliler yapay zeka ile Atatürk fotoğrafları çektirmek için uzun kuyruklar oluştururken 100. yıla özel Cumhuriyet Tüneli ve Cumhuriyet Masası büyük ilgi topladı.

İzmir'in sembolü olan 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyet'in 100. yılı ve İzmir'in kurtuluşunun 101. yılına özel etkinliklerle unutulmaz izler bıraktı. Cumhuriyet ve Atatürk temalı etkinliklere gençler başta olmak üzere binlerce İzmirli akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Kültürpark'ın Lozan kapısı girişine kurulan '100. Yılda Cumhuriyet Tüneli' ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Hexagonal ledli düzenek ile tünel içerisinden geçen ziyaretçiler Cumhuriyet kurgulu prodüksiyonda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği milli mücadeleden cumhuriyete kadar geçen tüm süreci izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi standında yer alan Cumhuriyet Masasında ise İzmirliler 100. yıl için açılan anı defterini imzaladı.

Yapay zeka ile Atatürk resmi

Fuarın açıldığı ilk andan itibaren büyük ilgi gören etkinliklerden biri ise Pakistan Pavyonunda kurulan 'Yapay Zeka ile Atatürk' standı oldu. Ziyaretçilerin anlık olarak yüzlerinin fotoğrafının çekildiği, Atatürk ile günümüzde veya farklı bir zaman diliminde yapay zeka aracılığı ile bir araya getirildiği standa fuar ziyaretçileri akın etti. Pakistan Pavyonunda Atatürk ile fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler fuarın açıldığı ilk dakikalardan itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Fuarın ilk iki gününde 2 binin üzerinde fotoğraf karesi oluşturuldu.

"Atatürk 100. yılda bizimle birlikte"

Proje hakkında bilgi veren Atatürk ile Yapay Zeka etkinliğinin koordinatörü Emre İnal, "İlk günden itibaren her yaş kitlesinden çok yoğun bir katılım var. Vatandaşlarımız Atatürk ve yapay zeka konseptine çok ilgi gösteriyor. Biz burada bir sunucu oluşturduk. Bu sistemin içerisinde üç tane kullandığımız yapay zeka var. İki tanesi yapay zeka oluşturma bir tanesi de yüz tarama işlemi yapıyor. Gelen misafirlerimizin görsellerini çekiyoruz. Bu fotoğraflarda misafirlerimizin yüz hatlarının çıkması çok önemli. Atatürk'ü subaylık döneminden Cumhuriyet dönemine kadar internet üzerinde tarattık ve yapay zekayı bu konuda eğittik. Biz Atatürk geçmiş dönemde de günümüzde de nasıl olabilirdi konseptiyle yola çıktığımız için hem dönem fotoğraflarını çıkartabiliyoruz hem de Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bizimle birlikte olabilseydi fotoğrafları nasıl olurdu temasını kullanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR