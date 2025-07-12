Izmir'de Yavru Aslan 'Pars', Diğer Aslanın Saldırısında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde doğada ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınarak "Pars" adı verilen aslan yavrusu, yetişkin bir aslanın saldırısında öldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Pars adı verilen yavru aslanın 10 aylıkken bırakıldığı doğadan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince alınarak İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alındığı hatırlatıldı.

Hızlı bir şekilde genç erkek aslanın tedavisine ve çok özel bir adaptasyon sürecine başlandığını belirtilen açıklamada, "Onun için uygun beslenme düzeni oluşturuldu, davranışsal gelişimi izlendi. Bariyer arkası tanıştırmalarla diğer aslanlarla bağ kurması sağlandı. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) yetkililerinin önerileri doğrultusunda süreç dikkatle yürütüldü. Her canlı, doğal ortamında, kendi türüyle ve kendi koşulları içinde yaşama hakkına sahiptir. Pars, adaptasyon sürecinde sürüdeki başka bir aslanın ani saldırısıyla ağır bir kafa travması geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." bilgilerine yer verildi.