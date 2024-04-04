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İzmir'de Vladimir Vysotsky sergisi açıldı

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İzmir'de Rus şarkıcı, aktör ve şair Vladimir Vysotsky'nin fotoğrafları ve eşyalarının yer aldığı sergi açıldı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Sekizde Sahne'de yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Şükrü Özçevik'in küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışına Ankara Rus Müzik Müzesi küratörü ve gazeteci Aliona Palazhchenko da katıldı.

Sergide, Vysotsky'nin 20 fotoğrafının yanı sıra plak, CD, kitap, pul ve çeşitli hatıra paralar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Şükrü Özçevik, yaptığı açıklamada sergiye gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, benzer sanat etkinliklerini İzmirli sanatseverlerle buluşturacaklarını kaydetti.

Aliona Palazhchenko da Türk izleyicilerin Rus kültürüne ve sanatına aşinalığını artırarak iki halkın yakınlaşmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, "Her milletin uzlaşmaz muhalifler tarafından bile eşit derecede sevilen ve saygı duyulan, inanılmaz insanları vardır. Bunlardan biri de Vysotsky. Tıpkı Barış Manço gibi..." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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