İzmir'de Türk Dünyası Kültür Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de Uluslararası Türkmen Vakfı tarafından "Köklerden Geleceğe Türk Dünyası Kültür Etkinliği" gerçekleştirildi.

Buca ilçesindeki bir işletmede düzenlenen etkinlikte konuşan Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Sefa Yorulmaz, kadim bir tarihin evlatları olarak ortak değerler için buluştuklarını söyledi.

Türk dünyasının binlerce yılın içinden süzülerek gelen büyük bir medeniyet yolculuğu olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Büyük hikayenin içinde savaş kadar barış, güç kadar merhamet, destan kadar bilgelik vardır. Türk milleti yalnızca cesaretin değil hoşgörünün, adaletin, kültürün ve insanlık onurunun da taşıyıcısıdır." dedi.

Konuşmaların ardından şiir dinletileri ve dans gösterileri sunuldu.