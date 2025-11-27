İzmir'de Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'ndan Özel Konser

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılı dolayısıyla özel konser gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk sahne aldı.

Konserde, Türk dünyasına ait geleneksel müzik ve danslar sergilendi.

Renkli kostümler ve canlı performanslarla sunulan gösteriler, izleyicilerden alkış aldı.

Programa katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinliğin sonunda sanatçılara plaketlerini takdim etti.

Topluluk, Türk dünyasının ortak ezgilerini ve danslarını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.