Haberler

İzmir'de Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'ndan Özel Konser

İzmir'de Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'ndan Özel Konser
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. yılı dolayısıyla düzenlenen özel konserde geleneksel müzik ve dansları sahneledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90. yılı dolayısıyla özel konser gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki topluluk sahne aldı.

Konserde, Türk dünyasına ait geleneksel müzik ve danslar sergilendi.

Renkli kostümler ve canlı performanslarla sunulan gösteriler, izleyicilerden alkış aldı.

Programa katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, etkinliğin sonunda sanatçılara plaketlerini takdim etti.

Topluluk, Türk dünyasının ortak ezgilerini ve danslarını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine 'hazır olun' talimatı

Bölgede tansiyon yükseliyor, Maduro'dan kritik emir
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine 'hazır olun' talimatı

Bölgede tansiyon yükseliyor, Maduro'dan kritik emir
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.