Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğüne bağlı Konak Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri, Konak ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki 11 vatandaşı evlerinde ziyaret etti.

İzmir'de sosyal hizmet görevlileri, 100 yaşındaki vatandaşları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğüne bağlı Konak Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri, Konak ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki 11 vatandaşı evlerinde ziyaret etti.

Görevliler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, vatandaşlara Türk bayrağı ve çiçek takdim etti.

Vatandaşlardan Bahriye Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Cumhuriyet'te yaşamak çok güzel. Atatürk'ümüz Türkiye'yi kurtardı. Cumhuriyet Bayramı'nı bize bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. " ifadelerini kullandı.

Diğer vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.