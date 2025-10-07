İzmir'de öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti

Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen "Filistin farkındalık etkinlikleri" kapsamında İzmir'de "Filistin İçin Kalbimiz Bir" programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı.

"Denizden Nehire Özgür Filistin" yazılı pankart açan öğrenciler, Filistin ve Gazze'ye destek mesajları içeren şiirler okudu, marşlar seslendirdi.

Etkinlikte öğrenciler Türk ve Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük", "Filistin'deki çocuklar yalnız değildir" sloganları attı.

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, herkesin kalbinin Filistin'le attığını belirterek, öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın anlamlı olduğunu söyledi.

Filistin'de büyük insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Yahşi, şunları kaydetti:

"Filistin'de yapılan katliama, zulme karşı bugün çok ciddi tepki var. Biz Filistin'deki çocuklarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. Bu katliamın tam karşısındayız. Biz tarafız. Filistinli çocukların, adaletin tarafındayız. Biz zulmün, alçaklığın karşısında dimdik ayaktayız. Bugün İzmir'de tarafımızı belli ediyoruz. Çocukların üzerinden alçakça yapılan bu zulmü, savaşı lanetliyoruz."

Daha sonra sınıfları ziyaret eden Yahşi, öğrencilerin Filistin halkına destek olmak için yazdıkları mektupları okudu.