İzmir'de minik ressamların eserleri için sergi düzenlendi - Haberler

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İzmir'de minik ressamların eserleri için sergi düzenlendi

AA - Halil Fidan - Kültür Sanat
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İzmir'de minik ressamların eserleri için sergi düzenlendi

İzmir'in Bornova ilçesindeki özel bir atölyenin öğrencileri tarafından hazırlanan 300 resim, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İzmir'in Bornova ilçesindeki özel bir atölyenin öğrencileri tarafından hazırlanan 300 resim, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Atölye Park Sanat'taki 38 kursiyerin farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan sergi ilçedeki bir alışveriş merkezinde açıldı.

Küratör Canan Çevikel, yaptığı açıklamada, "Resim yapmak istiyorum, hepsi bu" isimli serginin 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Çocukların duygularını ortaya koydukları çalışmalar sonucunda güzel resimlerin ortaya çıktığını belirten Çevikel, "Öğrencilerimiz resim yapmak istediler biz de onlara kapılarımızı açtık. Kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir ortam sağladık. Atölye Park Sanat olarak resim yapma eylemi üzerinden birçok kazanım hedefledik.Tüm bu hedefleri gerçekleştirirken ortaya bu güzel resimler çıktı." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Efe Taşdemir de resim yapmayı çok sevdiğini dile getirerek, eserlerinin burada sergilenmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını anlattı.

AA / Halil Fidan - Kültür Sanat

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