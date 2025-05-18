İzmir'de Kültür Sanat Haftası Etkinlikleri

İzmir'de Kültür Sanat Haftası Etkinlikleri
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İzmir, 19-25 Mayıs tarihleri arasında tiyatro, konser, opera ve bale gibi birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Tiyatrosu, opera ve bale etkinlikleri, çeşitli konserler ve söyleşilerle dolu bir program ön plana çıkıyor.

İzmir'de 19-25 Mayıs'ta tiyatrodan konsere, operadan baleye birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 20-21 Mayıs'ta Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Deli İbrahim Divanı" oyununu sahneleyecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 22 Mayıs'ta "Kadın Besteciler Gecesi" konseriyle sanatseverlerin karşısında olacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 22 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Neva Kar'dan Günümüze" konseriyle müzikseverleri ağırlayacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Verdi Requiem'in ilk seslendirilişinin 150. yılı anısına konser verecek.

İKSF'deki etkinlikler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda (İKSF) 19 Mayıs'ta "Gençliğin Ritimli Adımları" bale ve dans gösterisi ile Bay Blue Band Orkestrası "Nostaljinin Sesi" konseri izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında 20 Mayıs'ta Uğur Dermencioğlu'nun "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği", Ender Arat'ın "Nazi Almanyası'ndan Türkiye'ye Bilimsel Göç", 21 Mayıs'ta Nebil Altınel'in Kula'da 18, 19 ve 20. Yüzyıl Sivil Mimarisi, 23 Mayıs'ta Dr. Ayşe Füruzan Caman ve Cangül Kuş'un "Kültür Endüstrilerinden Yaratıcı Endüstrilere: Müzeler ve Yaratıcılık" söyleşileri düzenlenecek.

İKSF'de 21-22 Mayıs'ta Türk Mutfağı Haftası Festivali yapılacak.

Olten Filarmoni Orkestrası, 21 Mayıs'ta AASSM'de şef Jurien Hempel yönetiminde sezon finali konseri gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu 23 Mayıs'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda film müziklerinden oluşan özel bir konser sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen "Gençler Sahne Sizin" konseri 19 Mayıs'ta AASSM'de gerçekleştirilecek. Ayrıca, 22-25 Mayıs'ta İzmir Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivali de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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