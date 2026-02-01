Haberler

İzmir hafta boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

İzmir'de 2-8 Şubat tarihleri arasında tiyatro, opera, konser ve söyleşilerden oluşan bir kültür sanat programı düzenlenecek. Farklı sahnelerde birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 2 Şubat'ta "Figaro'nun Düğünü" operasını, Elhamra Sahnesi'nde 3-5 Şubat'ta "W.A. Mozart Konser Aryaları" ile 7 Şubat'ta "Mozart Requiem" konserini sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Yalancının Resmi", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sessizlik" ile "Otobüs Durağında Üç Bencil", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An" ve Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 6 Şubat'ta şef Rengin Gökmen yönetiminde, solistler Alican Süner ve Görkem Ezgi Yıldırım eşliğinde konser verecek.

İKSF'de söyleşi ve konserler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli söyleşi, atölye ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Kaan Erge'nin "Anadolu'nun Unutulan Halkı: Luviler" ile Öğretim Görevlisi Nedim Sönmez'in "Bir Ustanın Tanıklığında Ebru Tarihi ve Teknikleri" söyleşileri 2 Şubat'ta düzenlenecek.

Mualla Erkurt tarafından "Deneysel Arkeoloji Projeleri" söyleşisi 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

İKSF'de 5 Şubat'ta İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca "Bosna Ağlıyor" konseri verilecek.

Serhanende Fahri İzgören Fasıl Topluluğu ve İhsan Çelikdemir'in hazırladığı "Geleneksel Fasıl Musıkimizden Örnekler: Karcığar Faslı" konseri 6 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

AASSM'de konser ve atölye

Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın hikayesini anlatan "Kemal ile Latife" danslı anlatım konseri, 2 Şubat saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahnelenecek.

İzmir Oda Orkestrası, şef Stanley Dodds yönetiminde, solist Hande Küden eşliğinde "Romantizmin İki Yüzü" konserini AASSM'de 4 Şubat saat 20.00'de verecek. Konserde, Mozart'ın Don Giovanni Uvertürü, Wieniawski Keman Konçertosu ve Schubert'in 9. Senfonisi seslendirilecek.

AASSM Müzik Kütüphanesi'nde ise 7 Şubat saat 12.00'de ve 13.30'da çocuklara yönelik Böcek Orkestrası ve Yaratıcı Drama atölyeleri düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
