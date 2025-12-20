İzmir'de Uluslararası Köklerin Boyası Sempozyumu gerçekleştirildi

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Köklerin Boyası" projesi kapsamında Uluslararası Köklerin Boyası Sempozyumu düzenlendi.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla hayata geçirilen sempozyumda, Anadolu'nun kadim doğal boyacılık mirası bilimsel ve kültürel yönleriyle ele alındı.

Etkinlikte, Anadolu'da yüzyıllardır kullanılan doğal boya bitkileri, geleneksel boyama teknikleri ve bu bilginin günümüze uyarlanmasına yönelik çalışmalar bilimsel sunumlarla paylaşıldı.

Sempozyumda, "Köklerin Boyası" projesi kapsamında doğal boya reçetelerinin yer aldığı bir kitabın hazırlanacağı, eserin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu alanda yayımlanacak ilk çalışma olacağı bildirildi.

Ayrıca proje çerçevesinde, doğal boyalarla renklendirilen giysilerden oluşan bir koleksiyonun hazırlıklarının sürdüğü, koleksiyonun geleneksel yöntemlerin çağdaş tasarımlarla buluşturulmasını hedeflediği belirtildi.

Etkinliğe Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, akademisyenler, olgunlaşma enstitüsü müdürleri ve davetliler katıldı.