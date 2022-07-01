İzmir'de "Kartondan Tekneler Yarışması" düzenlendi TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "14. Geleneksel Kartondan Tekneler Yarışması" gerçekleştirildi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen "14. Geleneksel Kartondan Tekneler Yarışması" gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan ekipler bugün Cumhuriyet Meydanı'nda kartondan hazırladıkları teknelerle Konak Pier yanında yarıştı. Startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in verdiği yarışa katılanlar, belirlenen mesafeyi tekneleriyle geçmeye çalıştı. Bazı teknelerin yarışı tamamlayamadığı yarışta birinciliği Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin hazırladığı karton tekne kazandı. Yarışmanın ardından bu yıl beşincisi düzenlenen İzmir Körfez Festivalinin kortej yürüyüşü Konak Pier'den Gündoğdu Meydanı'na kadar gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki İzmir Körfez Festivali, Deniz Ticaret Odası, Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK), İZDENİZ, İZFAŞ, İZDOĞA ve Grand Plaza desteğiyle düzenleniyor. Festival 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. AA / Ali Korkmaz - Kültür Sanat Cumhuriyet Meydanı Tunç Soyer Türkiye İzmir Kültür Sanat Haberler

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