İzmir'de kahve festivali düzenlenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kahve festivali düzenlenecek

AA - Meriç Ürer - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
İzmir'de kahve festivali düzenlenecek

İzmir'de düzenlenecek kahve festivalinin, kahve sevenleri ve sektörün profesyonellerini bir araya getireceği belirtildi.

İzmir'de düzenlenecek kahve festivalinin, kahve sevenleri ve sektörün profesyonellerini bir araya getireceği belirtildi.

Festival düzenleyicisi şirket tarafından yapılan açıklamada Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 27-28-29 Mayıs'ta düzenlenecek İzmir Coffee Festival'in kahvenin yanında sanatsal etkinliklere de sahne olacağı ifade edildi.

Çekirdekten sofraya atölyeler, kahve profesyoneli isimlerle söyleşi ve panellerin yer alacağı festivalde Yok Öyle Kararlı Şeyler, Gaye Su Akyol, Bedük, Ege Çubukçu, Güliz Alya, Gripin ve Köfn gibi isimlerin konser vereceği kaydedildi.

AA / Meriç Ürer - Kültür Sanat

Alsancak, Festival, Mayıs, İzmir, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title