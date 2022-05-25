İzmir'de kahve festivali düzenlenecek - Haberler

İzmir'de düzenlenecek kahve festivalinin, kahve sevenleri ve sektörün profesyonellerini bir araya getireceği belirtildi.

Festival düzenleyicisi şirket tarafından yapılan açıklamada Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 27-28-29 Mayıs'ta düzenlenecek İzmir Coffee Festival'in kahvenin yanında sanatsal etkinliklere de sahne olacağı ifade edildi.

Çekirdekten sofraya atölyeler, kahve profesyoneli isimlerle söyleşi ve panellerin yer alacağı festivalde Yok Öyle Kararlı Şeyler, Gaye Su Akyol, Bedük, Ege Çubukçu, Güliz Alya, Gripin ve Köfn gibi isimlerin konser vereceği kaydedildi.