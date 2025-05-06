İzmir'de Hıdırellez Coşkusu
İzmir'de baharın müjdecisi Hıdırellez, Ege Mahallesi'nde coşkuyla kutlandı. Roman sanatçılar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, geleneksel kıyafetleriyle sokaklarda dans etti ve keyifli anlar yaşadı.
İzmir'de vatandaşlar, baharın müjdecisi Hıdırellez'i coşkuyla kutladı.
Konak ilçesinde Roman vatandaşların yaşadığı Ege Mahallesi'nde sokaklar, Hıdırellez kutlamaları için süslendi.
Havanın kararmasıyla kentin birçok ilçesinden vatandaşlar, Ege Mahallesi'ne geldi.
Roman sanatçılar tarafından mahalle girişinde müzikle karşılanan İzmirliler, Hıdırellez'i coşkuyla kutladı.
En güzel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, sokakları davul ve klarnet eşliğinde oynayarak dolaştı.
Hıdırellez için süslenen kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar, söylenen şarkılar eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.
Etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı.