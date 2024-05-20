İzmir'de Genç Piyanistlerden Muhteşem Konser

İzmir'de genç piyanistler Nisan Öksüz ve Hayat Talya Sarı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konserde sahne aldı.

Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi salonunda verilen konser öncesi konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz, öğrencilerinin özverili çalışmalarından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Çocukların eğitimlerinde aile, öğrenci ve öğretmen ilişkisinin önemine değinen Eytemiz, "Çocukların güzel yetişmesi için muhakkak ailelerin desteklerine ihtiyacımız var. İkisi de sağladıkları uyum nedeniyle bazı eserleri dört el çalacaklar. Hem birlikte nefes almak hem de birlikte müzik yapmak, birlikte o sahneyi paylaşmak ayrıca Nisan ve Hayat için çok büyük bir deneyim olacak." diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 8'inci sınıf öğrencisi piyanist Nisan Öksüz de öğretmenlerinin kendilerini güzel yetiştirdiklerini belirterek, "Bu yıl arkadaşımla birlikte resital vermek çok gururlandırıcı. Derslerimiz de çok güzel. Emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Piyanist Hayat Talya Sarı da birçok konserde yer aldığını ve bugünün kendileri için özel olduğunu anlatarak, dinleyicilere güzel bir resital sunacaklarını kaydetti.

Yaklaşık bir saat süren konser beğeni topladı.