İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu Zafer Bayramı konseri verdi
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ege Ordusu Bölge Bandosu, Balçova'daki bir alışveriş merkezinde konser verdi. Binbaşı Gökhan Aşkın şefliğindeki bando, marş ve kahramanlık türkülerini seslendirdi. Alışveriş merkezinde bulunanlar da zaman zaman bandoya eşlik etti ve konseri cep telefonlarıyla kaydetti.
İzmir'de Ege Ordusu Bölge Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Balçova'daki bir alışveriş merkezinde Binbaşı Gökhan Aşkın şefliğindeki konserde bando, marş ve kahramanlık türküleri seslendirdi.
Alışveriş merkezindekiler de zaman zaman bandoya eşlik etti.
Bandonun performansını alkışlarla destekleyen izleyiciler, konseri cep telefonlarıyla kaydetti.