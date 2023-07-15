İzmir'de Efeler Yolu kültür rotası açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Efeler Yolu kültür rotası, törenle açıldı. 500 kilometrelik yürüyüş yolunun açılışı, Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Proje, bölgenin kültürel ve doğal güzelliklerinin farkına varılmasına katkı sağlayacak ve kırsal turizmi güçlendirmeyi amaçlıyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Nif Dağı'ndan başlayan Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'ni dolaşıp Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde son bulan kültür rotası "Efeler Yolu" törenle açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Dağcılık Federasyonu ile federasyona bağlı kulüplerin desteğiyle oluşturulan 500 kilometrelik çok etaplı yürüyüş yolunun açılışı nedeniyle Ödemiş Belediyesi Bozdağ Şelale Tesisleri'nde tören düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, kırsal kalkınmanın ancak doğal ve kültürel mirasın bir bütün olarak korunmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

"Efeler Yolu" projesinin Küçük Menderes Havzası'nın tamamını ilgilendiren heyecan verici bir proje olduğunu kaydeden Soyer, projenin bölgenin kültürel ve doğal güzelliklerinin farkına varılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Yolun, 28 köyü birbirine bağladığını belirten Soyer, şöyle konuştu:

"500 kilometrelik rota, başta kadınlar olmak üzere tüm köylülerimiz ve gençlerimiz için ek gelir kaynakları yaratacak. Tasarlanan köy kapılarıyla, rota üzerindeki her köy bir ziyaret noktası haline gelecek. Üreticilerimize verdiğimiz ahşap tezgahlar sayesinde yerel ürünler yürüyüşçülerle buluşacak. Uluslararası kültür rotalarına birebir uyumlu işaretleme sistemiyle, metre metre yürünerek açılan bu yol, ilerleyen süreçte aynı zamanda mobil aplikasyonlar üzerinden izlenebilecek. Rotayı kullanacak gezginlerin konaklamasına dönük köylerimizde ev pansiyonculuğu eğitimleri gerçekleştirerek Efeler Yolu'nu daha da geliştireceğiz."

Bu projeyle kırsal turizmi güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Soyer, "İnanıyorum ki, İzmir'in Efeler Yolu, her geçen yıl artan sayıda yerli ve yabancı turistle buluşacak ve Ege Bölgesi'nden başlayarak tüm Türkiye'deki kentlere örnek olacak." ifadelerini kullandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, porjede emeği geçenlere plaket verdi. Program kapsamında Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Yolun açılışına, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, projede görev alan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özkaya ile dağcılar katıldı.